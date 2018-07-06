Srebrenitsa soykırımı kurbanları, Hırvatistan Meclisinde anıldı

Bosna'daki savaşta, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 23. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen oturuma, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic'in yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler ve din adamları katıldı.

UNUTULMAYAN TARİH: 11 TEMMUZ 1995

Jandrokovic, burada yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımı ile özdeşleşen 11 yapraklı çiçek sembolünün, binlerce masum insanın işkencelerle katledildiği 11 Temmuz 1995 tarihini anımsattığını söyledi.

Bosna'da ne olmuştu?

"HENÜZ TESPİT EDİLEMEYEN KURBANLAR VAR"

Anma oturumunu defnedilen soykırım kurbanların yanı sıra henüz tespit edilmeyen kurbanlara da atfettiklerini belirten Jandrokovic, "Bugün, öldürüldüğünde yaşlı, yetişkin veya çocuk olan 8 binden fazla kurbanı anıyoruz." dedi.

Kurbanların bulunup layık oldukları şekilde defnedilmeleri gerektiğini söyleyen Jandrokovic, Srebrenitsa'daki trajedinin yükünü sırtında taşımak zorunda kalan annelere, eşlere, kız kardeşlere ve kız çocuklarına destek olunması çağrısında bulundu.

"SOYKIRIMIN SORUMLULARI..."

Bandic ise soykırımın sorumlularının utanması ve adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bosnalı Müslümanlara karşı uygulanan soykırım politikası yalnızca Srebrenitsa'ya indirgenmemeli. Başta Prijedor ve Foca olmak üzere Saraybosna'dan Bihac'a kadar birçok şehirde yaşananlar, Sırp stratejistlerin Boşnakları yok etmek istedikleri gerçeğini kanıtlar niteliktedir." dedi.

Zagreb Müftü Vekili Mevludi Arslani de soykırımı inkar etmenin yeni soykırımlara yol açabileceğini vurgulayarak, barışın devam ettirilmesi için gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edilmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletmiş ve ardından toplu mezarlara gömmüştü.

Toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespiti yapılan kurbanlar her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor. Bu yıl 35 kurban daha toprağa verilecek.