Dera’daki muhalifler ateşkesi kabul etti!

Rusya Savunma Bakanlığı ve Şam rejimine yakın kaynaklar, Suriye'nin Dera vilayetindeki silahlı oluşumların liderlerinin ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Rus Kaynaklar, "Rusya'nın Uzlaştırma Merkezinin ara buluculuğunda Dera vilayetindeki silahlı oluşumların liderleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda çatışmaların sona erdirilmesi ve silahlı oluşumların kontrolü altındaki bütün yerleşim merkezlerindeki ağır ve orta ağırlıktaki silahların teslimine başlanması gibi meselelerde anlaşmaya varıldı." şeklinde yorumladı.

Habertürk'ün haberine göre diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, silahlı grupların statüsünün düzenlenmesi, statüsünü düzenlemek istemeyen silahlı grupların aileleriyle birlikte İdlib vilayetine gönderilmesi, Suriye idare organlarının yerleşim yerlerinde yeniden çalışmaya başlaması ve Ürdün sınırındaki mültecilerin evlerine geri dönmesinin sağlanması konularında mutabakata varıldığı ifade edildi.