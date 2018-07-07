Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Dera’daki muhalifler ateşkesi kabul etti!

Dera’daki muhalifler i kabul etti!

İç savaşın ve insanlık dramının en sert şekliyle hissedildiği Dera'da muhalifler, 'nın aracılığı ile birlikte i kabul ettikleri öğrenildi.

Giriş Tarihi: 7.7.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 16:28
Dera’daki muhalifler ateşkesi kabul etti!

ve Şam rejimine yakın kaynaklar, 'nin Dera vilayetindeki silahlı oluşumların liderlerinin i kabul ettiğini duyurdu.

Rus Kaynaklar, "Rusya'nın Uzlaştırma Merkezinin ara buluculuğunda Dera vilayetindeki silahlı oluşumların liderleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda çatışmaların sona erdirilmesi ve silahlı oluşumların kontrolü altındaki bütün yerleşim merkezlerindeki ağır ve orta ağırlıktaki silahların teslimine başlanması gibi meselelerde anlaşmaya varıldı." şeklinde yorumladı.

Habertürk'ün haberine göre diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, silahlı grupların statüsünün düzenlenmesi, statüsünü düzenlemek istemeyen silahlı grupların aileleriyle birlikte İdlib vilayetine gönderilmesi, Suriye idare organlarının yerleşim yerlerinde yeniden çalışmaya başlaması ve Ürdün sınırındaki mültecilerin evlerine geri dönmesinin sağlanması konularında mutabakata varıldığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dera’daki muhalifler ateşkesi kabul etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN