Irak’tan bir heyet elektrik krizini çözmek için İran’a gitti

İran'ın biriken borçlar nedeniyle Irak'a elektrik akışını kesmesini üzerine Irak'tan bir heyet İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

BİRİKEN BORÇLARI NEDENİYLE ÜLKENİN ELEKTİRİĞİNİ KESMİŞLERDİ

Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi başkanlığındaki bir heyet, İran'ın Irak'a verdiği bin 200 megavat elektriği kesmesi nedeniyle konuyu görüşmek üzere Tahran'a gitti. Irak Elektrik Bakanlığı Koordinatörü Ahmet Musa, biriken borçların ödenmemesi nedeniyle İran tarafının 3 gün önce kestiği elektriği yeniden sağlamak ve sorunun çözümü için heyetin temaslarda bulunacağını aktardı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Irak'ta özelikle ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası döneminde elektriğin kesilmesini vatandaşları bunalıma soktu. Irak'ın güneyindeki Basra'da sokağa çıkan vatandaşlar, elektrik kesintisini protesto etti. Sokağa dökülen vatandaşlar, caddelerde lastik yakarak yolları kapattı.

Irak'ın bazı illerinde hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı belirtiliyor. Kesintisiz elektrik sağlamak için 23 bin megavata ihtiyaç olan Irak'ta, sadece 15 bin 700 megavat elektrik üretiliyor.

2003 yılındaki ABD işgalinin ardından ülke genelinde elektrik krizi yaşanıyor.