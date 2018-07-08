Rus askerleri Ürdün sınırında

Esad rejimi ve Rusya
'nın haftalar süren bombardımanının ardından, muhalifler Suriye
'nin güneyindeki mevzilerini terk etme, silahlarını teslim etme ve aileleriyle birlikte bölgeden ayrılma kararı aldı. Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan ve muhalifler ile Rus aracıları bir araya getiren müzakerelerin ardından muhaliflerin sözcülerinden Huseyin Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri
polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek" açıklamasında bulundu. KONTROL RUSYA'DA
Ateşkesin duyurulmasının hemen ardından da Rus askerlerinin, Suriye'nin güneyindeki Ürdün sınırına ulaştığı haberi geldi. İlk Rus askeri konvoyunun önceki gün Suriye ile Ürdün arasındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştığı öğrenildi. Anlaşmaya göre bölgeyi terk edecek muhaliflerin aileleriyle birlikte kuzeydeki İdlib
vilayetine gitmesi ya da İsrail
yakınındaki köylere geçmesi bekleniyor. El Cezire'nin aktardıklarına göre bölgede Suriye ordusunun bulunmaması, bunun yerine Rus askerlerinin görev yapması konusunda da anlaşmaya varıldı. Rejim güçleri ve destekçileri, Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneytra, Astana
süreci garantörleri Türkiye
, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD
ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına alırken, ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.