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Rus askerleri Ürdün sınırında

Haftalar süren ve 350 bin kişiyi evlerinden eden bombardımana maruz kalan muhalifler ’nin güneyinden çekiliyor. Silahlarını teslim eden muhaliflerin aileleriyle birlikte ’e gitmesi, bölgede Rus askerlerinin kontrolü ele alması bekleniyor

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Rus askerleri Ürdün sınırında
Esad rejimi ve 'nın haftalar süren bombardımanının ardından, muhalifler 'nin güneyindeki mevzilerini terk etme, silahlarını teslim etme ve aileleriyle birlikte bölgeden ayrılma kararı aldı. Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan ve muhalifler ile Rus aracıları bir araya getiren müzakerelerin ardından muhaliflerin sözcülerinden Huseyin Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek" açıklamasında bulundu.

KONTROL RUSYA'DA
Ateşkesin duyurulmasının hemen ardından da Rus askerlerinin, Suriye'nin güneyindeki Ürdün sınırına ulaştığı haberi geldi. İlk Rus askeri konvoyunun önceki gün Suriye ile Ürdün arasındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştığı öğrenildi. Anlaşmaya göre bölgeyi terk edecek muhaliflerin aileleriyle birlikte kuzeydeki vilayetine gitmesi ya da yakınındaki köylere geçmesi bekleniyor. El Cezire'nin aktardıklarına göre bölgede Suriye ordusunun bulunmaması, bunun yerine Rus askerlerinin görev yapması konusunda da anlaşmaya varıldı. Rejim güçleri ve destekçileri, Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneytra, süreci garantörleri , İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına alırken, ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
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Rus askerleri Ürdün sınırında
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