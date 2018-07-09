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’da 4 tecavüzcüye

Yargıtay’ı 2012’de 23 yaşındaki bir a tecavüz edip öldüren 4 sanığın nı onadı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 14:37
Hindistan’da 4 tecavüzcüye idam cezası

Yargıtay'ı 2012'de 23 yaşındaki bir a tecavüz edip öldüren 4 sanığın nı onadı.

TECAVÜZ EDİP İŞKENCEYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Delhi'de 2012 yılında meydana gelen olayda 23 yaşındaki bir tıp öğrencisinin otobüste tecavüz edilip işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hindistan Yargıtay'ı 2012'de 23 yaşındaki bir genç kıza tecavüz edip öldüren 3 sanığın idam cezasını onadı. Mahkeme Başkanı Mipak Misra liderliğindeki mahkeme 2017'de verilen karara itiraz eden 4 tecavüzcüden 3'ünün kararı gözden geçirilmesi istediğini reddederek ölüm cezasını onamış oldu.

12 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZLARIN TECAVÜZÜNE İDAM CEZASI

Geçtiğimiz Ocak ayında Keşmir'de, bir Hindu tapınağında, 8 yaşındaki Müslüman bir kız çocuğunun toplu tecavüze uğrayarak öldürülmesinden sonra Hindistan hükumeti 12 yaşından küçük kızların tecavüzüne idam cezası getirmişti.
Hindistan polisi sadece 2016 yılında 40 bin tecavüz vakası tespit etmişti.

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Hindistan’da 4 tecavüzcüye idam cezası
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