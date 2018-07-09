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İsrail'de gözaltına alınan 'la ilgili iddianame hazırlandı

Kudüs'e yaptığı ziyarettin ardından Türkiye'ye dönmek üzere 11 Haziran'da 'de bulunan Ben 'nda gözaltına alınan ile ilgili skandal iddianame açıklandı. İsrail savcılığı Türk vatandaşı olan Ebru Özkan'ın Kudüs ziyaretinde 'a yardımda bulunmak, ülkenin düzenini bozmak, 'düşman bir ülkenin' gönderdiği parayı ülkeye sokmak gibi asılsız suçlamalarda bulundu. Ebru Özkan hakkında düzenlenen iddanamenin karara bağlanması için gözaltı süresinin bir kez daha uzatıldığı açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 09:47
İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan'la ilgili iddianame hazırlandı

İsrail savcılığının, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği 'deki Ben 'nda gözaltına alınan ile ilgili iddianameyi hazırladığı bildirildi.

BUGÜN KARAR VERİLECEK

Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Hamayse, iddianamede Özkan'a, "'a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve 'düşman bir tarafın' gönderdiği parayı ülkeye sokmak" şeklinde 4 ayrı suçlama yöneltildiğini söyledi.

CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirten Hamayse, mahkemenin savcılığın hazırladığı iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan'ın gözaltı süresini bir gün daha uzattığını aktardı.

Hamayse, yarın görülmesi beklenen duruşmada mahkemenin, yasal işlemlerin tamamlanmasına kadar müvekkilinin tutuklu ya da ev hapsinde kalmasıyla ilgili karar vereceğini dile getirdi.

EBRU ÖZKAN 3 GÜNLÜK KUDÜS ZİYARETİNİN ARDINDAN GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerinin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu ifade eden Hamayse, Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi'nde tutuklu olan Özkan'ın bugün kuzeydeki Hayfa kenti yakınlarında bulunan Celme (Kişon) Hapishanesi'ne nakledildiğini sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail'in gözaltına aldığı Türk vatandaşından haber alınamıyor

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İsrail'de gözaltına alınan Ebru Özkan'la ilgili iddianame hazırlandı
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