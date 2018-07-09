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zirvesi öncesinde Trump karşıtı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
NATO zirvesi öncesinde Trump karşıtı protesto
Belçıka'nın başkenti Brüksel'de 11-12 Temmuz'daki zirvesi öncesinde bin 400 kişilik bir grup ABD Başkanı karşıtı bir gösterisi düzenledi. Irkçılık karşıtları, kadın hakları savunucuları ve barış destekçilerinin katılımıyla gerçekleşen protesto "Trump Hoşgelmedin" isimli grup tarafından düzenlendi. Gösteri sırasında "Barış istiyoruz, savaş değil" ve "İran'la savaşa hayır" sloganları yükseldi. Gösteriyi düzenleyen organizatörler Trump'ın Avrupa'nın NATO'nun savunma bütçesindeki payın artırma talebine karşı olduklarını ve göçmenlere karşı olan politikasını "insanlık dışı" olduğunu belirtti. Belçikalı genç çevrecilerin oluşturduğu Ecolo J isimli bir grubun sözcüsü, "Askerileşmenin fakirlik, iklimin korunması ve göçmenler için verdiğimiz mücadeleye tercih edildiği mantığa karşıyız" dedi. Öte yandan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkenin önde gelen gazetelerinden ve Washington Post için "7 yıl içinde ikisi de kepenk kapatacak" iddiasında bulundu. DIŞ HABERLER
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NATO zirvesi öncesinde Trump karşıtı protesto
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