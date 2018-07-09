NATO zirvesi öncesinde Trump karşıtı protesto

Belçıka'nın başkenti Brüksel'de 11-12 Temmuz'daki NATO
zirvesi öncesinde bin 400 kişilik bir grup ABD Başkanı Donald Trump
karşıtı bir protesto
gösterisi düzenledi. Irkçılık karşıtları, kadın hakları savunucuları ve barış destekçilerinin katılımıyla gerçekleşen protesto "Trump Hoşgelmedin" isimli grup tarafından düzenlendi. Gösteri sırasında "Barış istiyoruz, savaş değil" ve "İran'la savaşa hayır" sloganları yükseldi. Gösteriyi düzenleyen organizatörler Trump'ın Avrupa'nın NATO'nun savunma bütçesindeki payın artırma talebine karşı olduklarını ve göçmenlere karşı olan politikasını "insanlık dışı" olduğunu belirtti. Belçikalı genç çevrecilerin oluşturduğu Ecolo J isimli bir grubun sözcüsü, "Askerileşmenin fakirlik, iklimin korunması ve göçmenler için verdiğimiz mücadeleye tercih edildiği mantığa karşıyız" dedi. Öte yandan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times
ve Washington Post için "7 yıl içinde ikisi de kepenk kapatacak" iddiasında bulundu. DIŞ HABERLER