Ebru Özkan’a şartlı tahliye

İsraıl askeri savcılığı, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv
'deki Ben Gurion Havalimanı'nda keyfi olarak gözaltına alınan Ebru Özkan
hakkında şartlı tahliye
kararı verdi. Ancak bu karara savcılık tarafından bugüne kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağı bildirildi. Özkan'ın savunma heyetinden avukat Ömer Hamayse, askeri savcılığın bugün saat 17.00'ye kadar itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayarak, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail
şekeli (Yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki defa giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını söyledi. Askeri savcılığın yeterli delili mahkemeye sunmaması durumunda, tutuksuz yargılamanın nihai karar olacağına dikkati çeken Hamayse, mahkemeden Özkan'a basın ve medyaya konuşma yasağına ilişkin herhangi bir işaret olmadığını vurguladı. Özkan'ın İsrail mahkemesine geçtiğimiz pazar günü getirilirken çekilen görüntülerin ardından sosyal medyada binlerce kişi İsrail zulmünü protesto etmişti.