İngiltere’de Brexit çatlağı büyüdü!

İngıliz
hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit
) görüşmelerinde izlediği yola karşı çıkan Brexit Bakanı David Davis istifa etti. Başbakan Theresa May
hükümetindeki Brexit anlaşmazlığı, ardı ardına gelen istifalarla tam bir krize dönüştü. Bakan Davis istifa mektubunda, "aşılması mümkün olmayan görüş ayrılıklarını" gerekçe göstererek "Brexit politikasındaki yeni trend ve taktiğin İngiltere
'nin AB pazarını ve Gümrük Birliği'ni terk etme ihtimalini zayıflattığını" dile getirdi. Başbakan May, Bakanlar Kurulu'nun cuma günü düzenlediği toplantının ardından, hükümetin yeni bir AB'den ayrılış stratejisi kararlaştırdığını açıklamıştı. Kabinede mutabakat sağlanabilmesi için May'in bakanlara baskı yaptığı öğrenilirken, Davis ve diğer bakanların istifaları kabinede zor destek toplayan May'e darbe oldu. DİŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON İSTIFA ETTI
İngıltere'de
hükümette yaşanan Brexit çatlağının ardından 24 saat içerisinde istifa eden 2 bakana Dışişleri Bakanı Boris Johnson
da dahil oldu. Osmanlı döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan 52 yaşındaki Boris Johnson, Brexit sonrası değişen İngiliz kabinesiyle birlikte 13 Temmuz'dan bu yana Dışişleri Bakanı görevini yürütüyor. Yapılan yorumlarda istifaların ardından Başbakan May'in de görevini bırakacağı ve Müslüman İçişleri Bakanı Sajid Javid'in Başbakan olacağı söyleniyor. Alparslan DÜVEN/LONDRA