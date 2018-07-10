'Ölümsüz aşk'ın fotoğrafı!

İtalya'da çekilip Facebook'ta paylaşılan bir fotoğraf, dünya çapında ses getirdi.

Ülkenin orta kesimindeki Gaeta'da yaşlı bir adam, her sabah sahile gelip elinde bir fotoğrafla denizi seyrediyordu. Elindeki fotoğraf ise, yedi yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiği eşine aitti.

1969'DA EVLENMİŞLERDİ

Giordano adlı yaşlı adam, eşi Ida tanıştığında 16 yaşındaydı. Genç kızın yaşı ise 17'ydi. Ida hamile kalınca ailelerinin karşı çıkmasına rağmen 1969 yılında evlendiler.

Adamın her sabah aynı şeyi yapması, Gaeta sakinlerinden restoran işletmecisi Georgio Moffa'nın gözünden kaçmadı. Moffa, "Fotoğraf restoranımın önünde çekildi, aşk ve acı ile dolu. Bu harika adamı ağlarken gördüm" diyor.

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Moffa'nın yaşlı adamın fotoğrafını çekip Facebook'ta paylaştığı tarih, 1 Temmuz. Yürek yakan kare, kısa sürede 7 bin beğeni aldı ve 4 bin kez paylaşıldı.

Fotoğrafın sosyal medyada gündem olması ise çok kısa sürdü, önce İtalya genelinde, ardından da dünyada yayıldı. Öyle ki, İçişleri Bakanı Matteo Salvini Twitter'dan fotoğrafla ilgili mesaj paylaştı.