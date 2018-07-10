Uzay ülkesine Türk milletvekili

Yeni ülkenin ilk milletvekillerinden biri olan Kedret Şenbil, heyecan verici bir sürecin ardından projelerini anlatarak seçime katıldı ve Asgardia vatandaşlarının oylarıyla milletvekili seçildi. SABAH'a konuşan Şenbil, "Uzun ve yorucu bir maratonun ardından parlamentoya seçildim. Her gün saatlerce mesai harcayarak hazırladığım projede, seçme özgürlüğü, eşit vatandaşlık, kadınları toplumun ve siyasetin içerisinde daha fazla yer almasını sağlayacak projeler hazırladım" dedi. Asgardia'ya Türkiye'den gösterilen yoğun ilgi hakkında da konuşan Şenbil, Türkler'in uzay ülkesine gösterdiği ilginin nedenini özgürlüklerine düşkün olmasından kaynaklandığını söyledi.





TÜRKLER UZAY ÜLKESİNİ ÇOK SEVDİ

İlk uzay ülkesi olacak olan Asgardia, yönetim örgütlenmesini tamamlarken geçtiğimiz gün Azeri iş adamı Igor Ashurbeyli, uzay ülkesi Asgardia'nın devlet başkanı seçildi. Uzay ülkesi vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Asgardia'nın internet sitesine göre en çok vatandaşlık başvurusu Amerika Birleşik Devletleri'nden olurken, Türkiye ise 22 bin 334 başvuru ile ikinci sırada yer aldı. Azeri işadamı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği Asgardia'nın meclisi ve bir anayasası bulunuyor.

"SIRADA BAKANLIKLAR VE KRİPTO PARA VAR"

Parlamento seçiminin ardından Uzay ülkesi Asgardia'da yaşanacak süreci anlatan Şenbil sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk etapta bakanlıklar kurulacak, hükümet organlarının oluşturulacak. Ulusal Denetleme Dairesi ve Yüce Uzay Konseyi'nin oluşması ise takvimde takip edilecek diğer konular arasında yer alıyor. Güçlü bir hükümet güçlü bir ekonomiyle olur. En kısa zamanda Asgardia'nın ekonomisine hareketlilik katacak eylemleri hayat geçirip, yıl sonuna kadar Asgardia Ulusal Bankası'nı kurmayı ve ulusal kripto para birimini tanıtmayı hedefliyoruz."

"ŞİMDİLİK KİMSEYİ UZAYA TAŞIMAYACAĞIZ"

"Yasal bir perspektiften Asgardia, dünya üzerinde yaşayan vatandaşları ile birlikte dijital bir millettir. Bilimsel ve teknolojik bir bakış açısıyla ise Dünya üzerinde ve daha sonra Ay'da veya düşük dünya yörüngesinde ya da insan yapımı platformlarda yaşama olanağı tanıyan bir ulustur. Bu yüzden de bu ulus devletin yurttaşları dünyada olacaklardır. Sonuçta gerçekçi olalım. Şimdilik milyonlarca insanı uzaya taşıyamayız. Küçük bir yapı olarak başlayıp, zaman içinde uzayda yaşayan, çalışan bir topluluk, bir millet olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."