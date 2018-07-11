Almanya’nın utancı! NSU’nun üzeri kapatılıyor

Almanya
'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı neo-Nazi katil çetesi Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU
) bilinen üye ve destekçilerinin yargılandığı davada bugün karar verilecek. Başsanık Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapis cezası alması beklenen dava, NSU örgütünün bilinmeyenlerine ışık tutamadı. Yüzlerce tanığın dinlendiği davada özellikle Alman gizli servisinin karanlık sırlarının ortaya çıkması, dosyalar imha edilmek suretiyle engellendiği gibi, raporlara verilen 120 yıl gizlilik kararı ile de tarihe gömüldü.
Tarihi duruşmanın çok kısa sürmesi ve hâkimin sadece sanıklara verilen cezaları açıklaması bekleniyor. Sanık Beate Zschaepe'nin cinayet
e yardım suçundan ömür boyu, cinayetlerde kullanılan silahı temin eden Ralf Wohlleben'in ise 12 yıl hapsi isteniyor. Silahı tetikçilere teslim eden Carsten S. ve örgüte lojistik destek sağlayan Andre E. ve Holger G. ise 5'er yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Bu ikisinin NSU üçlüsünü sahte kimliklerle donattığı belirlenmişti.
Alman hükümetinin NSU Kurbanları Ombudsmanı Barbara John ise, dosyaların imhasını büyük bir skandal olarak niteledi ve "Devlet bu cinayetleri önleyebilirdi" dedi.