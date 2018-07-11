FETÖ ABD'de kilise desteğiyle “imam” yetiştiriyor

Başkanlığını firari FETÖ mensuplarından Süleyman Eriş'in yürüttüğü Respect Enstitüsü, internet sitesinde amacını ABD'deki sosyal hayatın değişkenlik ve zorluklarına cevap vermek üzere akademik çalışmalar yapmak olarak açıklıyor. İnternet sitesinde enstitünün çalışma alanlarından birinin de "chaplain" (din görevlisi) yetiştirmek olduğu belirtiliyor.

YILLIK GELİRİ 45 İLA 70 BİN DOLAR OLAN İMAMLAR YETİŞTİRİYORLAR

Hristiyan teolojisinden gelen bir kavram olan "chaplain", "papaz-vaiz" anlamına geliyor. Bu kavram, ABD'de cezaevi, hastane, üniversite, ordu ve polis teşkilatı gibi kurumlarda hizmet veren farklı dinlere mensup görevliler için kullanılıyor.

"Muslim chaplain (Müslüman din adamı) kavramı ise ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika'nın en önemli Müslüman liderlerinden Malcom X'in sivil haklar mücadelesi sırasında literatüre girdi. Amerikan ordusunda ilk kez 1993'te, Körfez Savaşı'ndan sonra Müslüman bir din adamı görevlendirildi. O zamandan bu yana ülkede Müslüman nüfusun artmasıyla bu alandaki ihtiyaç da ön plana çıktı.

Eyaletlere göre fark gösterse de internetteki iş ilanlarına bakıldığında din adamı maaşı, yıllık 45 ile 70 bin dolar arasında değişiyor. Respect Enstitüsü başkanı ve firari FETÖ mensubu Süleyman Eriş'in enstitünün internet sitesinde yer alan yazısında "Müslüman Din Adamlığı İlerleme Ağı" (MCAN-Müslim Chaplaincy Advancement Network) adlı yapının kurulmasına öncülük ve yardım ettikleri belirtiliyor.