İsrail’in Özkan’a zulmü devam ediyor

İsrail
askeri savcılığı, İsrail askeri mahkemesinin 11 Haziran'da İstanbul'a dönerken Tel Aviv
'deki havalimanında gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına dün itiraz etti. Avukatı Ömer Hamayse, Özkan'ı Hamas
'a yardım etmek ve ülkenin düzenini bozmakla suçlayan savcılığın itirazı üzerine bugün 15.00'te işgal altındaki Batı Şeria
'daki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bir duruşma görüleceğini, askeri mahkemenin savcılığın itirazını reddedebileceğini söyledi.
Askeri savcılığın itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayan Hamayse, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'de haftada iki defa polise giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını bildirmişti.