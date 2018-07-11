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’in Özkan’a zulmü devam ediyor

Giriş Tarihi: 11.7.2018
İsrail’in Özkan’a zulmü devam ediyor
askeri savcılığı, İsrail askeri mahkemesinin 11 Haziran'da İstanbul'a dönerken 'deki havalimanında gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına dün itiraz etti. Avukatı Ömer Hamayse, Özkan'ı 'a yardım etmek ve ülkenin düzenini bozmakla suçlayan savcılığın itirazı üzerine bugün 15.00'te işgal altındaki 'daki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bir duruşma görüleceğini, askeri mahkemenin savcılığın itirazını reddedebileceğini söyledi.
Askeri savcılığın itiraz etmemesi durumunda kararın yürürlüğe gireceğini vurgulayan Hamayse, müvekkilinin 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'de haftada iki defa polise giderek imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanacağını bildirmişti.
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İsrail’in Özkan’a zulmü devam ediyor
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