Son yılların en kritik NATO zirvesi bugün Brüksel'de ittifakın yeni yapılan milyar dolarlık merkez karargahında toplanıyor.

Zirveye 40 ülkenin devlet başkanları katılıyor. Bu 40 ülkenin içerisinde Finlandiya ve Afganistan gibi ittifakın içinde olmayan NATO ortakları da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığızirvede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi isimler de yer alıyor. Erdoğan ve bakanları taşıyan uçak sabah erken saatlerde Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan hareket ederek Brüksel'e doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında birçok liderle ikili görüşme yapması da bekleniyor. Erdoğan'ın ikili görüşme yapacağı isimlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump olacak.

TRUMP'A SOĞUK KARŞILAMA

NATO Zirvesi için Brüksel'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı, Belçika Başbakanı Charles Michel yerine ABD'li büyükelçi karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi için geldiği Brüksel'de soğuk bir karşılama ile karşılaştı. Belçika Başbakanı Charles Michel karşılamaya gitmezken, kırmızı halı da yoktu. Başkan Trump'ı ABD'li büyükelçiler karşıladı. Diplomatik kaynaklar geçen yıl Trump'ın Brüksel karşılaması ile bu seneki karşılama arasında büyük farklar olmasını, diplomatik ilişkilerdeki soğukluğa bağlıyor.

TRUMP'TAN SERT GİRİŞ: ALMANYA, RUSYA'NIN ESİRİ

Zirve öncesinde Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya gelen ABD Başkanı Trump dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Müttefiklerin savunma harcamalarına dikkat çeken Trump, "Geçtiğimiz yıl boyunca, diğer ülkeler NATO'ya fazladan 40 milyar dolar verdi. Ancak bu yeterli değil. Birleşik Devletler çok daha fazla harcıyor ve diğer ülkeler yeterince ��deme yapmıyor. Özellikle bazıları. Bu on yıllardır sürüyor. Bu oransızlık ve ABD vatandaşları için adil değil. Bunu adil hale getireceğiz. Bu problem üzerine çok çalışan sayın genel sekreter övgüyü hak ediyor. Almanya zengin bir ülke ve derhal savunma harcamalarını arttırmalı" şeklinde konuştu.

Özellikle Almanya'yı hedef alan ABD Başkanı Trump, "Çok uygunsuz Almanya, Rusya'yla gaz ve petrol anlaşmaları yapıyor. ABD'nin Avrupa'yı kendisinden koruduğu farz edilen Rusya'ya yapılan milyarlarca dolarlık ödeme hakkında konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GÜNDEMİ 'SAVUNMA HARCAMALARI'

Brüksel'deki kritik zirveye damga vurması muhtemel isimlerden biri hiç şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump. Geçtiğimiz ay Kanada'da yapılan G7 zirvesinde AB liderleriyle arasında soğuk rüzgarlar esen Trump, NATO zirvesi için yola çıkmadan önce de zirveyle ilgili tutumuna dair sinyaller verdi.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizim kendilerini savunmamızın beklendiği bazı NATO ülkeleri sadece yüzde 2'lik taahhütlerini yerine getirmemekle kalmıyor, aynı zamanda yıllardır yapmadıkları ödemeleri ihmal ediyorlar. ABD'ye geri ödeme yapacakları mı?" ifadelerine yer verdi.

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.