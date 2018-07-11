Son Dakika: NSU Davasına Türkiye'den ilk tepki!

Almanya'da Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yılı aşkın süredir devam eden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklandı.

Hürriyet'in haberine göre; Mahkeme başsanık Zschaepe'yi 10 cinayet, terör örgütü üyesi, bombalı saldırı, ağır soygun, 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs, ağır adam yaralama, ağır kundaklamaktan ağır suçlu buldu. Mahkeme heyeti Zscaepe'yi ömür boyu hapse çarptırdı ve suçunun özel bir ağırlık taşıdığını vurguladı. Diğer 4 sanık ise hafif cezalarla kurtuldu. Özellikle seri cinayetlerde kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben'in sadece 10 yıl hapis cezası alması dikkat çekti. Wohlleben hakkında Federal Savcılık 12 yıl talep etmiş, müdahil avukatlar mahkemenin 14 yıl ceza vermesini bekliyordu. Mahkeme Wohlleben'e silahı tedarik ederek 9 cinayete yardım suçundan 10 yıl ceza verdi. 7 yıldır tutuklu bulunan Ralf Wohlleben cezasının üçte ikisin yattıktan sonra şartlı serbest bırakılma şansına sahip.

Davanın üçüncü sanığı Andre Eminger terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 2.5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme salonundaki izleyici neonazi grup cezanın azlığına alkış tutarak, karşılık verdi. Eminger için en az 10 yıl hapis cezası bekleniyordu. Dördüncü sanık Holger Gerlach da terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezası aldı. Davanın tek itirafçısı ve tanık koruma altındaki Carsten S. İse 9 cinayette kullanılan silahı terör örgütü üyelerine teslim ederek cinayetlere yardım etmekten suçlu bulundu ve 3 yıl gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Manfred Götzl cezaları açıkladıktan sonra gerekçeleri okumaya başladı.

HÜKÜMETTEN İLK YORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kararla ilgili olarak, "bu sanıkların ceza alması yetmez bu cinayetlerin arkasında kimler var ortaya çıkarılması ve onların da cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

Bu mahkeme gerçek anlamda bu süreç, suçluların ortaya çıkarılmaması bakımından bir zafiyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta bu süreçte bazı şahitlerin de öldürüldüğünü gördük, biliyoruz.

Baş sanık ve bu sanıkların ceza alması yetmez. Ve bu cinayetlerin arkasında kim var? Derin devlette kim var? hangi kurumlar var ortaya çıkarılması gerekiyor.

SOLİNGEN FACİASI NE İLK NE SONDU

Eğer bu yapılmazsa, Almanya'da Solingen faciasının yıl dönümüne de katıldık. O saldırı ne ilk, ne son oldu.

Almanya'dan beklentimiz, davanın sonuçlanması bu aşamada önemli. Ama bu davanın, soruşturmanın diğer sorumlularının ortaya çıkarılması bakımından da devam ettirilmesi gerekiyor.

Biz de Türkiye olarak bunu yakından takip edeceğiz. Ve sorumluların ortaya çıkarılması sürecinde üzerimize düşeni yapacağız.

Bu süreçte aileleri, bu NSU cinayetlerinde ve diğer saldırılarda şehit verdiğimiz kardeşlerimizin ailelerini yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonraki süreçte de onları yalnız bırakmayacağız.