Almanya için kara gün

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi
, Almanya
'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU
) isimli terör örgütünün üçüncü elebaşı olan Beate Zschaepe
'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm etti. Diğer sanıklardan Ralf Wohlleben 10 yıl ceza alırken, Holger G. 3 yıl, Carsten S. ise 3 yıl gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme Neo- Nazi Andre Eminger'e ise sadece 2,5 yıl hapis cezası verdi. Eylül 2017'de Federal Başsavcılık Andre Eminger hakkında "cinayetlere yardımcı olduğu gerekçesiyle" 12 yıl hapis isterken, 2,5 yıllık cezayı uygun görmesi şaşkınlığa yol açtı. Savcının, daha başında örgütün üç kişiden ibaret olduğunu dile getirmesiyle sonucunun belli olduğu davada Alman adaleti kara bir gün yaşadı. 5 yılda NSU, üç kişi ve 4 destekçiden ibaret sayıldı. İki elebaşı öldüğü için 10 cinayet ve bombalı saldırılarda yaralanan onlarca kişinin sorumluluğu 5 kişiye yıkıldı. Oysa tanıklar ve cinayetlerin işlendiği eyaletlerin meclislerinde kurulan araştırma komisyonları NSU'nun başka destekçilerinin de olduğunu ortaya koymuştu. SKANDALLAR ZİNCİRİ
Dava boyunca skandalların ardı arkası kesilmedi. Dosyalar imha edildi, NSU'nun destekçilerini deşifre etmemek adına dosyaların bir kısmına 120 yıl gizlilik ibaresi kondu. Davanın önemli tanıkları öldürüldü. Örgütün arkasında 'derin devlet var' diyen herkes baskı uygulanarak susturuldu. Dava boyunca ortaya çıkan skandallar örtbas edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kurban yakınlarına NSU cinayetlerinin her yönüyle aydınlatılacağı sözünü verdi ancak tutmadı. NAZİLERDEN SONRA EN BÜYÜK IRKÇI TERÖR
Dışişleri
Bakanlığı, Neo- Nazi terör örgütü NSU'ya yönelik Almanya'da verilen mahkeme kararına ilişkin, "Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük ırkçı terör faaliyetinin yargılandığı davanın sonucunun tatmin edici olmadığı" açıklamasını yaptı. Bakanlıktan yapılan yaz��lı açıklamada, "Verilen karar NSU cinayetlerinin arka planını ve derin devlet ile istihbarat içindeki bağlantılarını tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmamış, gerçek suçlular ortaya çıkarılmamıştır. Bu bakımdan kararı, adaletin tecellisi ve kamu vicdanının rahatlatılması bakımından tatmin edici bulmuyoruz" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Cinayetlerin arkasında kim var, istihbarat içinde kim var, derin devlette kim var, hangi kurumlar var, ortaya çıkarılması gerekiyor ve onların da cezalandırılması gerekiyor" yorumunu yaptı. 10 CİNAYET, 32 CİNAYET TEŞEBBÜSÜ
Hakim Manfred Götzl, Zschaepe'ye 10 cinayete yardım etmekten, 32 kez cinayete teşebbüsten, ağır yaralamadan, bombalı eylemden, gasp ve soygundan ve terör örgütüne üyelikten ötürü ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildiğini bildirdi. Başsanık Zschaepe kararı soğukkanlılıkla dinledi. CEZASI EN FAZLA 30 YIL
Zschaepe'nin aldığı ceza, 15 yıl hapisten sonra ertelenmeyecek. Normalde "ömürboyu ceza", 15 yıl yattıktan sonra geriye kalan cezanın tecil edilmesi anlamına geliyor. Almanya'da verilen benzer cezalarda mahkumlar 17 ile 23 yıl arasında hapis yattı. Ancak Bavyera'da bu süre 22-23 yıl olarak öngörülüyor. Bu muhtemelen reddedileceği için Zschaepe'nin 25-30 yıl hapis yatabileceği öngörülüyor. 8 TÜRK ÖLDÜRÜLDÜ
NSU, katliamlarına 9 Eylül 2000'de Münih'te Enver Şimşek'i öldürerek başladı. Terör örgütü 2007'ye kadar 8'i Türk 10 kişiyi öldürdü, iki bombalı saldırı gerçekleştirdi, 15 kez de banka soydu. 2011'de bir banka soygunu ile gün yüzüne çıkan örgütün iki elebaşı olan Uwe Mundlos
ve Uwe Böhnhardt
soygunun ardından intihar etti. Zschaepe, örgüt evini havaya uçurduktan birkaç gün sonra teslim oldu. İsmail EREL-Cemil ALBAY- İsa DEVEÇEKEN-Fatih YILMAZ /MÜNİH