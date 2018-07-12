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'dan flaş "" açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Viyana'da cuma günü düzenlenen nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin (, , , ve ) dışişleri bakanları toplantısını İran devlet televizyonuna değerlendirdiği konuşmasında, "Bu toplantıda bankacılık ve petrol konularında pratiğe dönük öneriler sunuldu. Tüm dışişleri bakanları, İran ve iktisadi ortaklarının ticaret işlemlerinde ın kullanılmamasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çektiler" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 05:15
İran'dan flaş dolar açıklaması

ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin ticari işlemlerinde ı kullanmayacakları bildirildi.

"ABD'NİN YAPTIRIMLARINA RAĞMEN..."

Arakçi, devlet ve özel şirketlerin ekonomik iş birliği konseylerinde bir araya gelerek 'nin yaptırımlarına rağmen İran'da yatırım yapma yollarını arayacakları çabalarının da toplantıda görüşülen diğer konular arasında yer aldığını kaydetti.

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VİYANA'DAKİ TOPLANTININ ARDINDAN...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB), , , , ve dışişleri bakanlarının katılımıyla nükleer anlaşma konulu toplantı düzenlenmiş, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlık yaptığı toplantıya İran Cevad Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılmıştı.

Dünyada nükleer enerjiye sahip ülkeler

Toplantıda, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından sürecin devamına yönelik yol haritası üzerinde görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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İran'dan flaş "dolar" açıklaması
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