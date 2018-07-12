Son dakika: ABD NATO'dan çekilecek mi? Trump canlı yayında açıkladı...

AFP haber ajansı, bazı NATO ülkelerinin Trump'ın savunma bütçeleri konusundaki bitmeyen ısrarı üzerine acil toplantı düzenlediğini açıkladı.

NATO'da son dakika krizi.. ABD NATO'dan ayrılacak mı? ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş NATO açıklaması!

Trump, zirvenin ilk gününde Almanya için 'Rusya'nın esiri' ifadesini kullanarak zirvenin gergin başlamasına neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'ın kullandığı diplomatik olmayan söylem nedeniyle oldukça rahatsız olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre NATO'dan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, savunma harcamalarını az bulduğu müttefiklerine yönelik sert eleştirilerine rağmen, NATO'dan çıkma tehdidinde bulunmadığını söylediler.

Trump'ın ittifaktan çekilme yolunda bir tehdit getirip getirmediği sorusuna her iki kaynak da "hayır" yanıtı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde yaşanan kriz sonrasında açıklamalarda bulundu

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"BUNU YAPABİLİRİM AMA..."

"Tüm ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı kabul etti. Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'nin ötesine çekecekler. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü. Müttefik ülkelere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmamaları durumunda çok mutsuz olacaklarını söyledim. Çok mutsuz olduğumu onların bilmesine izin verdim.

NATO'ya inanıyorum. Müttefikler endişelenmiş olabilirler, çünkü ABD'ye adil muamele edilmiyor. Almanya savunma harcamalarını arttırıyor, neler olacağına bakacağız. NATO ülkeleri gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcayacak. Yüzde 2 rakamına ulaştığımız zaman daha yükseğini konuşmaya başlayacağız. Aslında doğru rakamın yüzde 4 olduğunu düşünüyorum. Savunma harcamalarını arttırmak Rusya'ya yardım etmeyecek.

ABD'yi NATO'dan Kongre onayı olmadan çekebilirim ancak bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istiyor.

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu savunuyor.

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