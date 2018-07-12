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: Trump'tan flaş açıklaması

toplantıları için 'nın başkenti 'de bulunan Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'yı hedef aldı. haberine göre Trump, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 05:01
Son dakika: Trump'tan flaş NATO açıklaması

Toplam 29 ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, 'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu.

"2025 DEĞİL, HEMEN..."

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA'YI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

ALMANYA'YA YÜKLENDİ

NATO üyeleri içinde özellikle 'yı hedef alan Trump, bu ülkenin savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini belirtmişti.

Kritik NATO zirvesi öncesi gerginlik

TRUMP'A "SÖYLEM" UYARISI

Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı , Trump'ın söylemini yumuşatması gerektiğini dile getirmişti.

HARCAMALARIN YARISI ABD'DEN

NATO üyesi ülkeler 2018'de savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla , 52 milyar 25 milyon dolarla , 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla , 21 milyar 601 milyon dolarla izleyecek.

ise 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

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Son dakika: Trump'tan flaş NATO açıklaması
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