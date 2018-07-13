Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Alman basını NSU kararını eleştirdi

Alman basını kararını eleştirdi

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Alman basını NSU kararını eleştirdi
'da ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı () davasında verilen kararlar Alman basınında geniş yer aldı.
Frankfurter Rundschau: "Hepsi bu değildi" başlığı altında verdiği haberde gazete mahkûm edilen ile 4 kişi hakkında verilen kararla aşırı sağcı terör örgütünün aydınlatılmasının bitmediği ifade edildi.
Die Welt: "Yardımcı değil fail" manşetiyle yayımlanan gazete iç sayfasında "Kararın ağırlığı Beate Zschaepe'yi dondurdu" başlığıyla yayımladığı haberinde, Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rolü araştırılmadığı ve davanın sonucunun yetersiz kaldığına vurgu yapıldı.

Tageszeitung baş sayfada, NSU terör örgütünün cinayetlerine kurban gidenlerin fotoğraflarına yer vererek, "Güvensizlik kalıyor" diye yazdı.
Bild: Beate Zschaepe'nin 30 yıl hapiste kalacağına işaret eden Bild, Zschaepe'nin başka bir cezaevine nakledileceği ve orada fırında ya da terzihanede çalışabileceği iddia edildi.
Tagesspiegel: "Halk adına" manşetini atan gazete tarihi davada aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun üyesi Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkûm edilmesini öne çıkardı. Haberde davanın sona erdiğini ancak birçok kişinin şüphelerinin devam ettiği kaydedildi.
Süddeutsche Zeitung: Zschaepe için en yüksek cezanın verildiğini belirten gazete hakimi Manfred Götzl'in NSU örgütünün işlediği cinayetlerle ülkede yaşayan yabancıları güvensizliğe ittiği, korunmasız oldukları izlenimi yarattığı ve devletin çaresiz olduğunu ispatlamaya çalıştıklarına dikkati çektiği vurgulandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman basını NSU kararını eleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN