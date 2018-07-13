Alman basını NSU kararını eleştirdi

Almanya
'da ırkçı saldırılarda bulunan
aşırı sağcı terör
örgütü Nasyonal
Sosyalist Yeraltı (NSU
)
davasında verilen
kararlar Alman basınında
geniş yer aldı. Frankfurter Rundschau:
"Hepsi bu değildi" başlığı altında
verdiği haberde gazete mahkûm edilen Beate Zschaepe
ile 4 kişi hakkında verilen
kararla aşırı sağcı terör örgütünün aydınlatılmasının
bitmediği ifade edildi. Die Welt:
"Yardımcı değil fail" manşetiyle
yayımlanan gazete iç sayfasında
"Kararın ağırlığı Beate Zschaepe'yi
dondurdu" başlığıyla yayımladığı haberinde,
Almanya'nın iç istihbarat servisi
Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın rolü araştırılmadığı
ve davanın sonucunun yetersiz
kaldığına vurgu yapıldı. Tageszeitung
baş sayfada, NSU terör
örgütünün cinayetlerine kurban gidenlerin
fotoğraflarına yer vererek, "Güvensizlik
kalıyor" diye yazdı. Bild:
Beate Zschaepe'nin 30 yıl
hapiste kalacağına işaret eden Bild,
Zschaepe'nin başka bir cezaevine nakledileceği
ve orada fırında ya da terzihanede
çalışabileceği iddia edildi. Tagesspiegel:
"Halk adına" manşetini
atan gazete tarihi davada aşırı sağcı terör
örgütü NSU'nun üyesi Zschaepe'nin ömür
boyu hapse mahkûm edilmesini öne çıkardı.
Haberde davanın sona erdiğini ancak
birçok kişinin şüphelerinin devam ettiği
kaydedildi. Süddeutsche Zeitung:
Zschaepe için
en yüksek cezanın verildiğini belirten gazete
hakimi Manfred Götzl'in NSU örgütünün
işlediği cinayetlerle ülkede yaşayan
yabancıları güvensizliğe ittiği, korunmasız
oldukları izlenimi yarattığı ve devletin
çaresiz olduğunu ispatlamaya çalıştıklarına
dikkati çektiği vurgulandı.