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'e Katrina tepkisi: Vaat ettiğin evleri ver

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018
Brad Pitt'e Katrina tepkisi: Vaat ettiğin evleri ver
ABD'li ünlü oyuncu 'in verdiği sözleri tutmadığı ileri sürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; ünlü aktör kurduğu Make It Right isimli hayır kuruluşu ile ABD'nin New Orleans şehrinde 2005'te yaşanan ve 2 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Katrina Kasırgası'nın ardından felaketzedelere ev sözü vermişti. Ancak habere göre bu evler tamamlandı fakat evler yeni sahiplerine teslim edilmedi. Ünlü oyuncunun hayır kurumunun yaptırdığı bazı evlerin ise çürümeye yüz tuttuğu kaydedildi. Pitt ve hayır kurumundan henüz haberle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Brad Pitt'e Katrina tepkisi: Vaat ettiğin evleri ver
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