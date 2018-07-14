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ABD basını yazdı... İşte Rusya ve ABD'nin Rusya anlaşması

ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapacağı konulu anlaşma ABD basınında... Söz konusu anlaşmaya göre, Rusya, Suriye'deki İran kuvvetlerinin çekilmesi karşılığında ABD'den kendi kuvvetlerini çekme sözü alacak

Giriş Tarihi: 14.7.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 11:54
ABD basını yazdı... İşte Rusya ve ABD'nin Rusya anlaşması

ABD'de yayınlanan The Washington Post gazetesinin haberine göre, İran'ın 'den çıkması karşılığında ABD de askerlerini çekecek. İran'ın Suriye'den çekilmesi talebinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sıklıkla talep edildiği biliniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Hürriyet'in haberine göre; Trump ve Putin'in pazartesi günü Helsinki'de yapacağı ikili görüşmede, Suriye konusunda yapması beklenen anlaşmaya yönelik detaylar ortaya çıktı.

MÜLTECİ SORUNU

Washington Post gazetesinin haberine göre, Putin ve Trump arasından aylardır planlanan görüşmede varılması beklenen anlaşmanın önceliği,' Suriye'de şiddete son verilmesi ve mültecilerin evlerine dönüşünü' hızlandıracak siyasi süreci başlatmak olacak.

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin 200 askerini çekeceğinin vurgulandığı anlaşmada, Putin'in ise karşılığında Suriye'nin Ürdün ve İsrail sınırlarındaki İran varlığını sınırlandıracağı ifade edildi.

REJİM İLE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG DETAYI

Haberde ayrıca, Pentagon destekli terör örgütü /PKK'nın da Esed rejimi ile birlikte çalışmaya teşvik edileceği kaydedildi.

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ABD basını yazdı... İşte Rusya ve ABD'nin Rusya anlaşması
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