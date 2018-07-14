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Şeridi’ni bombaladı

savaş uçakları bu sabah Şeridi’nde Filistin direniş mevzilerini bombaladı. Filistin direnişçileri bombardımana roket atışlarıyla cevap verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 09:27
İsrail Gazze Şeridi’ni bombaladı

savaş uçakları bu sabah Şeridi'nde Filistin direniş mevzilerini bombaladı. Filistin direnişçileri bombardımana roket atışlarıyla cevap verdi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze şeridinin merkezinde bulunan Bureyc mülteci kampının doğusundaki İsa Batran mevkisne en az 3 füze attığı bildirildi. Saldırıda Filistinli sivillere ait bazı evlerin camlarının kırıldığı, ancak herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtildi.

FİLİSTİN DİRENİŞ GÜÇLERİNDEN KARŞILIK

İsrail savaş uçakları ayrıca, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde Sufa'da Filistinlilere ait tarım bölgelerini de bombaladı.
Filistin direniş güçleri, İsrail savaş uçaklarının saldırısına, birkaç dakika sonra Gazze şeridindeki İsrail yerleşim bölgelerine roket atışı yaparak cevap verdi. İsrail, Aşkelon sahili, Sufa ve Nahal Oz'e birkaç roket düştüğünü kabul etti.
Gazze Şeridi'ndeki Yahudi yerleşim bölgelerinde onlarca kez siren sesi duyulduğu kaydedildi.

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İsrail Gazze Şeridi’ni bombaladı
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