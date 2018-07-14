Nepal'de sel ve heyelan

Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, temmuz ayı başından bu yana ölenlerin sayısının 56'ya çıktığı, kayıp 12 kişinin arandığı bildirildi.

56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 12 KİŞİ KAYIP

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ay başından beri aralıklı devam eden şiddetli yağmurların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 56 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 12 kişinin de arandığı kaydedildi.

HER YIL YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Bakanlık Sözcüsü Ram Krishna Subedi, arama kurtarma çalışmalarına polis ve askerlerin de katıldığını söyledi. Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl ülkede yüzlerce insan hayatını kaybediyor.