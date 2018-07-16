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şehitleri bütün dünyada anıldı

Giriş Tarihi: 16.7.2018
15 Temmuz şehitleri bütün dünyada anıldı
Başta Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında Demokrasi ve dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Rusya, Belçika, İsveç, Yunanistan, Özbekistan, Kırgızistan, , Almanya, Sudan, Macaristan, Mısır, Endonezya, Irak, İsrail, Afganistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede 15 Temmuz şehitleri anıldı. Bazı ülkelerde camilerde bir araya gelen cemaat, 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, kardeş Özbekistan'ın FETÖ tehlikesini dünyada ilk olarak fark ettiğini, bu hainlerin ülkede yerleşmesine, faaliyet göstermesine daha çok erken aşamalardayken izin vermediğini kaydetti.
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15 Temmuz şehitleri bütün dünyada anıldı
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