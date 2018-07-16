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Balkanlar 15 Temmuz’da ’ye karşı tek yürek oldu

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018
Balkanlar 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı tek yürek oldu
Makedonya, , Karadağ, Arnavutluk, ve Kosova'nın merkezlerinde toplanan Türkler Demokrasi ve 'nü coşkuyla kutlarken, yapılan etkinliklerle de şehitler anıldı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Büyükelçi Tülin Erkal Kara himayesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen anma töreninde 'ye lanet okundu ve yurtdışında mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Pedallar dostluk ve demokrasi için dönüyor" sloganıyla bisiklet yarışması yapıldı. Karadağ Cumhuriyeti'nde ise tarafından düzenlenen etkinliklerde şehitler için hatim duası yapılarak Başkan Erdoğan için dualar edildi. Kosova'nın başkenti Priştine'de STK ve siyasi hareket temsilcilerin de bulunduğu dev kortej Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü gerçekleştirdi.
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Balkanlar 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı tek yürek oldu
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