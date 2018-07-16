Balkanlar 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı tek yürek oldu

Makedonya, Sırbistan
, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek
ve Kosova'nın merkezlerinde toplanan Türkler Demokrasi ve Milli Birlik Günü
'nü coşkuyla kutlarken, yapılan etkinliklerle de şehitler anıldı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Büyükelçi Tülin Erkal Kara himayesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen anma töreninde FETÖ
'ye lanet okundu ve yurtdışında mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Pedallar dostluk ve demokrasi için dönüyor" sloganıyla bisiklet yarışması yapıldı. Karadağ Cumhuriyeti'nde ise TİKA
tarafından düzenlenen etkinliklerde şehitler için hatim duası yapılarak Başkan Erdoğan için dualar edildi. Kosova'nın başkenti Priştine'de STK ve siyasi hareket temsilcilerin de bulunduğu dev kortej Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü gerçekleştirdi.