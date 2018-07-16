Buzdağı korkusu köyü terk ettirdi

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Grönland
adasındaki bir köye, devasa bir buzdağının yaklaşması büyük korkuya neden oldu. Adada bulunan Innaarsuit köyü'nde yaşayan 169 kişi, 11 milyon tonluk buzun parçalanarak bir tsunami
ye yol açma tehlikesine karşı köyden tahliye edildi. Uzmanlar, köyün kaderinin hava koşullarına bağlı olduğunu açıkladı. Güçlü bir rüzgar çıkarsa buzdağının şimdi bulunduğu yerden çıkarak Baffin Körfezi'ne doğru ilerleyeceği ve köy için bir tehlike oluşturmayacağı belirtiliyor. Ancak sağanak yağmur yağarsa buz dağından büyük bir buz parçasının koparak bir tsunamiye yol açabileceği düşünülüyor. Adadaki yetkililer, daha önce bu kadar büyük bir buzdağı görmediklerini söylüyor. Geçen yıl meydana gelen bir sarsıntı sonucu oluşan dalgalar Grönland'ın kuzeybatısındaki evleri sular altında bırakmış ve 4 kişi yaşamını yitirmişti.