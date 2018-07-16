“Erdoğan’ı darbe ile deviremezsiniz”

Sabah'ın dördüncüsünü düzenlediği "Türkiye Buluşmaları
"nda dünyanın farklı ülkelerinden gelen medya mensupları 15 Temmuz
anmalarını çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. İspanya'dan Ekonomi Yazarı Andres Miguel Rondon Anzola, İtalyan La Repubblica Politika Yazarı Alessio Postiglione, Çin Uluslararası Radyosu Kıdemli Muhabiri You Wu, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu Baş Editörü Theofanis Papathanasiou, Portekiz Lusa Haber Ajansı Politika Editörü ve Visao Historia Dergisi Yazarı Pedro Alexandre Caldeira Rodrigues, Rusya Kavpolit Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Beslan Uspanov, Belçika Europorter Ekonomi Muhabiri Massamba M'Boup, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk demokrasisini hedef almaya çalışan bir eylem olduğu görüşünü beyan etti. FETÖ
'cü darbe girişiminin demokrasi açısından büyük bir problem olduğuna dikkat çeken İtalyan Alessio Postiglione "Gülen uluslararası bir ağa sahip bir örgüt. 15 Temmuz, demokrasi açısından büyük bir problem, çünkü Erdoğan seçilmiş bir lider ve darbe ile onu deviremezsiniz. Bu demokratik değil. Gülen, Türkiye'deki demokratik düzeni değiştirmek istiyordu. Türkiye'nin yalnızca FETÖ sorunu yok. Aynı zamanda terör örgütü PKK
ile mücadele ediyor. PKK, maalesef Avrupa'da bazı ülkelerde çok etkin" şeklinde konuştu. ERDOĞAN'A GÜVEN
Senegal asıllı Belçikalı Massamba M'Boup ise, "Darbe girişiminden 3 ay sonra da Türkiye'ye gelmiştim. Meclis'te bombalanan yerleri gördüm. Gerçekten korkunç bir şeydi. Şimdi iki yıl sonra insanlar hem hayatlarına devam ediyor hem de asla unutmuyor. Bu çok ilgi çekici bir şey. Erdoğan'ın o gece telefondan çağrı yapıp insanları sokağa çağırması ve bu insanların darbeyi bastırması inanılmaz bir şey. İnsanların ona güveni harika. Erdoğan Senegal'e gittiğinde biz çok mutlu olduk" diye konuştu.
Buluşmanın ikinci gününde gazeteci konuklar, dün Sabancı Müzesi'ni ziyaret etti. Beş gün Türkiye'de kalacak medya mensupları, bugün de İzmir'e giderek çeşitli ziyaretlerde bulunacak.