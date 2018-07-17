AB ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında düzenlenecek zirve çerçevesinde geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor.

Avrupa Birliği ve Japonya'nın tüm tarifeleri ortadan kaldıracak geniş kapsamlı bir ticari anlaşmaya imza atması bekleniyor.

ANLAŞMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞLADI

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Tokyo'da bir araya gelecek. İki tarafın küresel ekonominin üçte birini ve 600 milyondan fazla insanı kapsayan anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Anlaşmayla ilgili görüşmeler geçen yılın Aralık ayında gerçekleştirilmişti. İstihdamı arttırma amacıyla ticari bariyerlerin ve gümrüklerin kaldırılmasını öngören anlaşmanın 2019'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AB ile Japonya arasında serbest ticaret görüşmeleri ise 2013 yılında başlamıştı. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip AB ve Japonya, ticari sıkıntıları ortadan kaldıracak en kapsamlı anlaşmaya imza atacaklar. İkili serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte ihracatçı Avrupa şirketlerinin maliyetlerini yılda bir milyar euro azaltması bekleniyor.