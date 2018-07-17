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köşe yazarlığına geri döndü

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Boris Johnson köşe yazarlığına geri döndü
Geçen hafta İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevinde, ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili planı züerindeki anlaşmazlığı nedeniyle ayrılan Türk kökenli Boris Johnson gazeteciliğe geri döndü. Johnson daha önce çalıştığı Daily Telegraph gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. Gazete, Johnson'un eski işine geri dönüşünü birinci sayfasından "O geri döndü" başlığıyla okurlarına duyurdu. Johnson 2016'da bakan olmak için köşe yazarlığını bırakmış, gazeteden aldığı 275 bin sterlinlik yıllık yerine 143 bin sterlinlik yılık bakan maaşı almaya razı olmuştu. , Osmanlı'nın Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu olarak biliniyor.
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Boris Johnson köşe yazarlığına geri döndü
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