Boris Johnson köşe yazarlığına geri döndü

Geçen hafta İngiltere
Başbakanı
Theresa May'in
kabinesinde
Dışişleri
Bakanlığı görevinde,
ülkenin
Avrupa
Birliği'nden çıkışıyla ilgili Brexit
planı züerindeki anlaşmazlığı nedeniyle
ayrılan Türk kökenli Boris
Johnson gazeteciliğe geri döndü.
Johnson daha önce çalıştığı Daily
Telegraph gazetesinde yeniden köşe
yazarlığı yapmaya başladı. Gazete,
Johnson'un eski işine geri dönüşünü
birinci sayfasından "O geri
döndü" başlığıyla okurlarına duyurdu.
Johnson 2016'da bakan olmak için
köşe yazarlığını bırakmış, gazeteden
aldığı 275 bin sterlinlik yıllık yerine
143 bin sterlinlik yılık bakan maaşı
almaya razı olmuştu. Boris Johnson
,
Osmanlı'nın Dahiliye Nazırı Ali
Kemal'in torunu olarak biliniyor.