Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > FETÖ kampında panik

kampında panik

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
TASC ve Türk Amerikan Birliği Komitesi, elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki örgütün kampı önünde protesto gösterisi düzenledi. Vatandaşlar polisin izin vermemesine rağmen Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı. Gösteri sırasında ayrıca pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçtu. Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor" ile "Gülen 15 Temmuz'u organize etti" ve "Gülen'i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı. Uçaklar havadayken FETÖ kampında büyük bir panik yaşandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ kampında panik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN