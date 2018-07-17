FETÖ kampında panik

TASC ve Türk Amerikan Birliği Komitesi, FETÖ
elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki örgütün kampı önünde protesto gösterisi düzenledi. Vatandaşlar polisin izin vermemesine rağmen Türk bayrakları açtı, FETÖ karşıtı sloganlar attı. Gösteri sırasında ayrıca pankartlar asılı olan 3 uçak, kampın bulunduğu kasaba üzerinde 3 saat boyunca uçtu. Pankartlarda İngilizce "Gülen 251 masum insanın canına kastettiği için aranıyor" ile "Gülen 15 Temmuz'u organize etti" ve "Gülen'i iade et, suçunu itiraf etti" ifadeleri yer aldı. Uçaklar havadayken FETÖ kampında büyük bir panik yaşandı.