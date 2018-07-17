Filipinler'de DEAŞ elebaşının karısı yakalandı

Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf terör örgütünün sözde Güneydoğu Asya "emiri" olduğu iddia edilen teröristin kanun kaçağı karısı polis operasyonuyla yakalandı.

"EBU DAR" KOD ADLI TERÖR ÖRGÜT ELEBAŞISI SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Filipinler ordusunun Doğu Mindanao Eyaleti Komutanlığından yapılan açıklamada," Ebu Dar" kod adlı örgüt elebaşısı Üveyde Benito Marohambasar'ın eşi Nafisa Pundog'un ülkenin güneyindeki Güney Cotabato eyaletine bağlı General Santos şehrinde saklandığı evde yakalandığı bildirildi.

Pundong'un, ağabeyi Necip Calimba Pudong'u yakalamak için yapılan polis takibi sonucunda ele geçirildiği bildirildi. Marohambasar'ın yakın adamlarından olan Necip Calimba cinayet, adam kaçırma ve yasa dışı alıkoyma suçlarından aranıyordu.

2016 YILINDA HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

Nafisa Pundong, 2016 yılında Marawi kentinde tutulduğu hapishaneden kaçmıştı. Pundong, patlayıcı kaspül ve kundaklama düzeneği bulundurduğu için terör suçlamasıyla hüküm giymişti.

Güvenlik güçleri Marohambasar'ın, DEAŞ'ın eski Güneydoğu Asya sorumlusu Isnilon Hapilon'un geçen yıl Marawi şehrinde 5 ay süren kuşatma sırasındaki çatışmalarda hayatını kaybetmesinin ardından örgütün bölgedeki yeni "emiri" olduğunu düşünüyor.

SÖZDE GÜNEYDOĞU ASYA EMİRİ

Ebu Seyyaf'ın terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan etmesinin ardından örgütün sözde Güneydoğu Asya "emiri" olarak atanan Hapilon, ekim başında Filipinler'in Marawi kentinde düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Hapilon'un ele geçirilmesi için başlatılan operasyon şehrin DEAŞ yanlısı gruplar tarafından kuşatılmasına ve Filipinler ordusuyla teröristler arasında 5 ay süren çatışmalara yol açmıştı.

Marohombsar ve adamları, güvenlik güçleri ekim ayında ayaklanmayı bastırmadan önce şehri terk etmişti. Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.