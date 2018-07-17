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'dan 'ye suçlama: Yağmacı!

lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, 'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:20
İran'dan ABD'ye suçlama: Yağmacı!

lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, 'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını belirtti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Velayeti, başkent Tahran'da İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

ABD Başkanı 'ın, 'a mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Velayeti, ABD'nin silah satmak suretiyle Suudi Arabistan'ın varlığını ele geçirdiğini öne sürdü.

Velayeti, "ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri güce başvurarak ülkelerin varlıklarını ve sermayelerini yağmalamayı adet edindi." ifadelerini kullandı.

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İran'dan ABD'ye suçlama: Yağmacı!
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