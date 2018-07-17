NSU kararı temyize gidiyor

Almanya'da sona eren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davası sonrasında Federal Başsavcılığın, sanıklardan Andre E. hakkında verilen kararı temyize götüreceği bildirildi.



Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinin Andre E. hakkında terör örgütüne destek olmaktan 2,5 yıl hapis cezası verdiği ancak, savcılığın cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktan da cezalandırılmasını istediği belirtildi.



Başsavcılığın temyize hangi gerekçeyle gideceğini açıklamak istemediği ifade edilen haberde, Andre E. hakkında savcılığın 12,5 yıl hapis cezası istediği buna karşın mahkemenin 2,5 yıl ceza verdiği hatırlatıldı. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Andre E.'nin tutukluluk halini kaldırmış ve serbest bırakmıştı.



Öte yandan, davada ikinci önemli sanık olarak yargılanan ve NSU terör örgütünün işlediği 9 cinayette kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik ederek ve örgüte yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben'in de gelecek ay serbest kalabileceği ifade edildi.



10 yıl hapis cezası alan Ralf Wohlleben, cezasının üçte ikisini gelecek ay tamamlamış olacağı ve kaçma şüphesi bulunmadığı için serbest kalacak.



Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında kararlar açıklanarak baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.



NSU DAVASI



Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.



NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.



Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.



Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.

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