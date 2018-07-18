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49 kez klonlandı

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Giriş Tarihi: 18.7.2018
49 kez klonlandı
Dünyanın en küçük köpeği olarak dünya rekorunu elinde bulunduran "Chihuahua" cinsi köpek dünyanın en çok klonlanan köpeği olarak yeni bir rekora daha imza attı. Şu an 6 yaşında olan 500 gram ağırlığında ve 10 santimetre uzunluğundaki "Mucize Milly" isimli köpek, 49 kez klonlandı. 2013'te Rekorlar Kitabı'na giren Milly, ilk kez geçen yıl 'nin başkenti Seul'de kopyalandı. Milly'nin 12 klonuyla birlikte Florida'da yaşayan 38 yaşındaki sahibi Vanesa Semler, "En küçük köpek olduğu için seçildi. Tüm klonlarının etrafında olmak harika, onlar da tıpkı Milly gibi çok zeki, çok oynak ve gerçekten benzer kişiliklere sahipler" dedi.
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49 kez klonlandı
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