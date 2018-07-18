ABD'de Katolik tarikattan cinsel taciz mağdurlarına tazminat

"Boston Globe" gazetesinde yer alan habere göre, mağdur avukatı Mitchell Garabedian, kilise temsilcileriyle geçen ay imzaladıkları yasal uzlaşma anlaşması kapsamında 5 erkek ve 3 kadın mağdura toplam 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

John Gallagher ve Robert Turnbull adındaki rahipler, 1970'li ve 80'li yıllarda 9 ila 12 yaşlarındaki çocukları taciz etmekle suçlanıyordu.

Her iki rahip de bugün hayatta değil.

Son 10 yılda dünyanın birçok ülkesinde Katolik Kilisesi'ne mensup din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarına dair çok sayıda iddia, basın organlarına yansımıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) de 2014'te Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı.

Vatikan, 2014'ün Ocak ayında 400 papazın çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benedictus tarafından görevden alındığını kabul etmişti. Kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği belirtilmişti.