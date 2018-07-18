Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti

10 katrilyon ton elmas keşfetti

, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti. Birkaç ay önce 'nın güneyinde bir ülke olan Lesotho’da bulunan dev bir elmas parçası da 40 milyon dolarak alıcı bulmuştu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 11:29
Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti

, yerin içinde, en çok aranan ve en sert doğal materyal olan 10 katrilyon elmas keşfetti.
Birkaç ay önce 'nın güneyinde bir ülke olan Lesotho'da bulunan dev bir elmas parçası da 40 milyon dolarak alıcı bulmuştu. Şimdi araştırmacılar, değerli bir madde olan elmasın yeraltında, yer kabuğunda bulunan bin kat daha fazla elmas olduğunu belirledi.

YER ÇEKİRDEĞİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 2'Sİ ELMAS

Araştırmacılar, sismik dalgaların analizinden yerin 145 ila 241 kilometre derinliğinde gizlenmiş 10 katrilyon ton ağırlığında elmas bulunduğunu keşfetti.
Bilim adamları, elmasın yer kabuğunun yüzlerce mil derinliğinde ters dönmüş dağlar gibi elmas dağlarının bulunduğunu tespit etti. Bilim adamları yer çekirdeğinin yaklaşık yüzde 2'sinin elmastan oluştuğunu düşünüyor.

DÜŞÜNÜLENDEN DAHA FAZLA

AGU Journal Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde yayımlanan haberde, yer altında bulunan elmasın 10 katrilyondan daha fazla olduğunun düşünüldüğü haberi yer aldı.

Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji (MIT) enstitüsünden Ulrich Faul elmasın daha önce düşünülen kadar egzotik olmadığının jeolojik olarak düşünülenden çok daha yaygın olduğunu söyledi. Ancak, bugünkü teknoloji ile 240 kilometre derinlikteki elmasın çıkarılmasının imkansız olduğu kaydedildi.

En çok petrol rezervi olan ülkeler! Türkiye'de o listede...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Araştırmacılar 10 katrilyon ton elmas keşfetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN