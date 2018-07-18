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ile arasında kriz çıktı

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
YUNANISTAN ile Makedonya arasında varılan isim değişikliği anlaşmasında "'nın parmağı tartışması" başladı. Yunan hükümeti, Rusya'nın uzlaşmayı sabote etmek amacıyla anlaşmaya karşı çıkan Yunan milliyetçilere rüşvet verdikleri gerekçesiyle 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etti. Rusya aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı. ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik yapılan anlaşma ile ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.
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Yunanistan ile Rusya arasında kriz çıktı
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