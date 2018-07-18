Yunanistan ile Rusya arasında kriz çıktı

YUNANISTAN ile Makedonya arasında varılan isim değişikliği anlaşmasında "Rusya
'nın parmağı tartışması" başladı. Yunan hükümeti, Rusya'nın uzlaşmayı sabote etmek amacıyla anlaşmaya karşı çıkan Yunan milliyetçilere rüşvet verdikleri gerekçesiyle 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etti. Rusya aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı. Yunanistan
ile Makedonya arasındaki isim sorununun çözümüne yönelik yapılan anlaşma ile ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.