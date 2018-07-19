3 bin yıllık mezarın sırrı çözüldü

Arkeologların kadının çok sevdiği eşiyle birlikte sonsuzluğa ulaşabilmek için diri diri gömülmeyi tercih ettiğini düşünüyor.

Bronz çağında yaşayan ve Vysotskaya kültürüne ait çiftin gömülme tarzının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Erkeğin yanına gömülen kadının kolları ve bacaklarıyla eşine sıkıca sarıldığı görülüyor. Çiftin dönemin nadide aşklarından birini yaşamış olabileceği düşünülüyor.

GÖMÜLMEDEN ÖNCE ZEHİR İÇMİŞ OLABİLİR

Kadının, mezarı kazanlar tarafından bu pozisyonda gömüldüğü hipotezi de öne sürüldü. Ancak uzmanlar bir ölüye bu pozisyonu almasını sağlamanın imkânsız olduğunu söyleyerek bu olasılığa karşı çıktı. Profesör Mykola Bandrivsky, "Canlı şekilde kocasıyla mezara girerek ölmeye karar verdiği görülüyor" dedi. Kadının gömülürken yaşadığı korkuyu yansıtan panik ifadesinin olmadığı da gömülmeden önce zehir içmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.