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Başkan Erdoğan ‘Sudan’a üniversite’ sözünü tuttu

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Başkan Erdoğan ‘Sudan’a üniversite’ sözünü tuttu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (SBÜ) yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sudan Federal Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın yerindelik denetiminden geçerek resmen açıldığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan'ın Türkiye'nin ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin yalnızlığa itilen Sudan'ın yanında olduğunu belirten Erdöl, "Sayın Başkanımız 'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız" dedi.
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Başkan Erdoğan ‘Sudan’a üniversite’ sözünü tuttu
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