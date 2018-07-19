Başkan Erdoğan ‘Sudan’a üniversite’ sözünü tuttu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (SBÜ) yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sudan Federal Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın yerindelik denetiminden geçerek resmen açıldığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan'ın Türkiye'nin Afrika
ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin yalnızlığa itilen Sudan'ın yanında olduğunu belirten Erdöl, "Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız" dedi.