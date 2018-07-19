Trump: Karadağ 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir!

NATO'nun bir üyesine yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. madde, ittifak tarihinde sadece bir kez, o da ABD'ye yönelik 11 Eylül 2011 saldırıları sonrasında aktive edilmişti.

Buna rağmen Fox sunucusu Tucker Carlson'un Haziran 2017'de resmen NATO üyesi olan eski Yugoslavya cumhuriyeti Karadağ hakkında "Benim oğlum niye bir saldırıdan savunmak için Karadağ'a gitmek zorunda olsun" deyince Trump, "Ne demek istediğini anlıyorum. Ben de aynı soruyu sorup duruyorum. Karadağ çok güçlü bir halkı olan küçük bir ülke… Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir ve tebrikler, Üçüncü Dünya Savaşı'ndasınız" şeklinde yanıt verdi.



Karadağlılar Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Nüfusu 630 bin, asker sayısı 2 bin olan Karadağ'ın geçen yıl NATO'ya 29. üye olarak kabul edilmesine Rusya tepki göstermişti.

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde Karadağ Başbakanı Dusko Markoviç'i itip öne geçerken görüntülenmişti. Markovic, dün parlamentoda "Trump bir soruya yanıt verirken Karadağ halkının cesur olduğunu söyledi ve ABD vatandaşlarının diğer NATO üyeleri için savaşıp ölmelerini istemediğini belirtti" dedi. Ardından hükümet yazılı bir açıklama yayınlayarak, "Karadağ, Afganistan'da ABD askerlerinin yanında bulunması örneğindeki gibi sadece Avrupa kıtasında değil, dünya çapında barış ve istikrara katkıda bulunuyor. Karadağ, tarihi, geleneği ve barışçı siyasetinden gurur duymaktadır, böylece bölgede istikrar getiren bir devlet pozisyonuna gelmiştir. Karadağ, eski Yugoslavya'nın dağılması sürecinde savaşın ulaşamadığı tek devlettir." denildi.