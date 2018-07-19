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Trump'tan 'nin 'a verdiği cezaya eleştiri

D Başkanı Trump, "Ben size söylemiştim. Avrupa Birliği bizim en büyük şirketlerimizden biri olan 'a 5 milyar dolarlık ceza verdi. ABD'yi gerçekten istismar ediyorlar ama bu uzun sürmeyecek." açıklamasında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 22:04
Trump'tan AB'nin Google'a verdiği cezaya eleştiri

D Başkanı , Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'li teknoloji devi 'a verdiği 4,34 milyar avroluk (5,06 milyar dolar) rekor cezayı eleştirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben size söylemiştim. Avrupa Birliği bizim en büyük şirketlerimizden biri olan Google'a 5 milyar dolarlık ceza verdi. ABD'yi gerçekten istismar ediyorlar ama bu uzun sürmeyecek!" ifadesini kullandı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk ceza kararı alındığı bildirilmişti.

Komisyon ayrıca, Google'ın 90 gün içinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Bunun üzerine, Google'dan yapılan açıklamada, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlara sadece Google'ın değil, farklı geliştiriciler tarafından ortalama 40 uygulamanın önceden yüklendiğine dikkat çekilmiş, kullanıcıların dilerlerse bu uygulamaları silerek kendi tercih ettikleri uygulamaları yükleyebileceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun Android ile Apple'ın işletim sistemi iOS arasındaki rekabeti gözardı ettiği savunulmuş, 4,3 milyar avroluk rekor ceza kararının da temyize götürüleceği kaydedilmişti.

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Trump'tan AB'nin Google'a verdiği cezaya eleştiri
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