Albayrak'ın ilk yurtdışı ziyareti Arjantin'e

Hürriyet'in haberine göre, Albayrak, 21-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları toplantısı için bugün Buenos Aires 'e gidecek.

Toplantıya G-20 üyesi ülkelerin bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri katılacak. Zirveye, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

Para birimi Arjantin pesosunun bu yılın başından beri dolara önemli bir şekilde değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıklamıştı. Haziran ayının başlarında Arjantin hükümeti ile IMF heyetinin, 3 yıllık stand-by anlaşması için mutabakat sağladığı açıklandı. Bu mutabakat 50 milyar dolar krediyi içeriyordu.

TURKCELL'DEN YARDIMCI

Bu arada Bakan Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda birlikte çalışacağı ekibi de netleşmeye başladı. Turkcell CFO'su Bülent Aksu yeni dönemde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışacak.

BÜLENT AKSU KİMDİR

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olan Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk'te Teftiş Kurulunda müfettiş olarak başladı. 2003 yılında Çalık Holding'de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yaptı. 2008-2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde CFO ve Yönetim Kurulu üyeliği görevleri yaptı. Enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip olan Bülent Aksu, 2012-2013 yılları arasında Azerbaycan milli petrol ve gaz şirketi SOCAR iştiraki olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'de CFO ve son olarak yine SOCAR iştiraki Star Rafineri'de CFO görevlerinde bulundu. Bülent Aksu 2016 Temmuz'dan itibaren Turkcell'de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve yapıyor.