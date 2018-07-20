Mülteci ve sığınmacılar üzerine araştırma yapmak için Türkiye’ye geliyorlar

Her yıl farklı bir araştırma temasının belirleneceği programın 2018 teması "Türkiye'deki Mülteci ve Sığınmacılar: Sorunlar, Fırsatlar ve Yaklaşımlar". 10 ABD'li genç, uzman akademisyenlerin öncülüğünde İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirleri ziyaret edip, sivil ve resmi yetkililerle bir araya gelecek. AFAD Mülteci kamplarının da ziyaret edileceği programa gelmeden önce heyet, Amerikan Kongre ve Senatörleri ile de bir görüşme yapacak.

21 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak programda katılımcılar, Türkiye'nin mülteciler, insani yardım alanlarındaki örnek çalışmalarını ve uluslararası kamuoyunun destek olması gereken konuları yakından gözlemleme ve değerlendirme fırsatı bulacak. Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu zorlu süreçte gençlere sağlayacağı bu benzersiz tecrübe ve imkanla, THO'nun misyon edindiği yapıcı diyalog platformunun da temelleri atılacak.

Programın amacını açıklayan THO Başkanı Ali Çınar, Türkiye'nin yaptığı maddi ve manevi fedakârlıkların yerinde görülmesi, Türkiye'nin tanıtımının yapılması ve mülteci konusunda ABD başta olmak üzere daha çok ilgi ve desteğin olması amacı ile bu programı ayarladıklarını söyledi. Araştırma grubu Türkiye'nin saygın kurumları ile de birebir görüşmeler yaparak mülteci konusunun ekonomik boyutunu inceleyecekler. Sahada yapılan görüşmelerin ve edinilen izlenimlerin önemine dikkat çeken Ali Çınar, öğrencilerin bu izlenimlerinin gelecekte Türkiye lehine sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Projenin Türkiye ziyareti ile bitmeyeceğini belirten Çınar, ABD'li araştırma heyetinin, Eylül ayında Washington DC'de büyük bir panel ile araştırma raporunu kamuoyuna sunacaklarını da belirtti.

THO'nun bu önemli programına en büyük destek Türk Hava Yolları ve Turkcell'den gelirken; Albaratürk, Sinbo Holding, İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, Sierra Nevada Corporation, Amerikan Estetik Hastanesi ve Gündoğdu Vakfı da bu önemli ve anlamlı projeye destek oldular.