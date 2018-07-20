İsrail artık resmen APARTHEID* devleti *
IRKÇI VE AYRILIKÇI POLITIKA
Dünyanın gözü önünde Filistin
lilere her türlü zulmü yapan İsrail
, Müslümanları yok sayan politikaları resmen yasalaştırdı. İsrail Meclisi, tartışmalara neden olan "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etti. Muhalefetin karşı çıktığı yasa tasarısına ilişkin oylama sabah erken saatlerde yapıldı. Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçti. Sert tartışmalara neden olan yasanın kabul edilmesinin ardından Filistin asıllı İsrail milletvekilleri tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak yasayı protesto
etti. Protesto nedeniyle mecliste tansiyon artarken, görevliler Filistin asıllı milletvekillerini meclis salonundan dışarı çıkardı. Başta İsrail vatandaşı 2 milyona yakın Filistinlinin haklarının yok sayıldığı olmak üzere birçok eleştiriye maruz kalan yasa ile yapılacak değişiklikler şöyle:
Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak.
Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir.
İsrail bir Yahudi devletidir,
İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır.
Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır.
Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır.
Yahudilerin dini günleri resmi tatil olacak.
İsrail'in başkenti Kudüs
'tür.
Yahudi yerleşimlerinin inşaasına devam edilmesi ulusal bir çıkardır. TARİHİ SİLMEK İSTİYORLAR
Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor. İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor. TÜRKIYE'DEN SERT TEPKI
CUmhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosunda onaylanan 'Yahudi Ulus Devleti' yasasına dair tepkisini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamayla dile getirdi. Oktay "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir" dedi. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın da yasayı en sert biçimde kınadıklarını vurgulayarak "Filistin halkını kendi anavatanlarından yalnızca fiziksel olarak değil, yasal olarak da silme çabasını ifade eden bu ırkçı adımın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi. Kalın uluslararası toplumu tepki vermeye çağırdı.