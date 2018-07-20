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Klip çekiminde ölümü kaydettiler

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Giriş Tarihi: 20.7.2018
Klip çekiminde ölümü kaydettiler
ülkelerinden Ekvador'un Guayas bölgesinde bir müzik klibi çekimi sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Ekvadorlu sanatçı Don Day ve ekibinin klip çekmek için gittikleri Laguna Salto de Oro tatil merkezinde bir in şelaleden düşme anları kameraya yansıdı. Şelale kenarında çekim yapan teknik ekip, arka plandaki şelalenin tepesinden suya çakılan bir adamın ölüm anını kaydetti. 33 yaşında olduğu belirtilen Carlos Pontoon isimli turist boğularak hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, kalabalık bir turist gurubuyla bölgeye ziyarette bulunan Pontoon uyarılara rağmen kendini boşluğa bıraktı.
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Klip çekiminde ölümü kaydettiler
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