Mattis Kongre’ye mektup yazıp F-35 satışına destek verdi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komiteleri liderlerine mektup yazarak Kongre'nin Türkiye
'ye karşı uygulamayı planladığı F-35 yaptırımlarına karşı çıktığı öğrenildi. Türkiye'nin uçağın üreticileri arasında yer aldığını hatırlatan Mattis "Şu anda Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasına karşı çıkıyorum. Aksi takdirde programın uluslararası sevkiyat zincirinde kesilmeler olacak, maliyet artacak ve jetlerin teslimatı gecikecek. 50 ila 75 jetin teslimatı Türk firmaların ürettiği parçaların yeniden sağlanması için 18-24 ay ertelenecek" dedi.