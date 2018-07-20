Putin’den NATO’ya misilleme uyarısı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin
, ülkesine doğrudan tehdit oluşturan saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceklerini söyledi. Moskova'da büyükelçiler toplantısında konuşan Putin, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının anahtarı, şu anda gerçekleşmekte olan NATO
'nun yeni üslerini ve askeri altyapısını Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, iş birliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır" dedi. Putin, "Rusya'ya doğrudan tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz" sözleriyle misilleme uyarısında bulundu.