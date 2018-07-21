İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci darp etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Down sendromlu bir genci gözaltına aldığı, darp ettiği ve elinin kırılmasına neden olduğu bildirildi.

TÜFEKLERİNİN DİPÇİKLERİYLE SALDIRDILAR

Fetih Hareketi'nin El-Halil'deki ofisinin müdürü Yunus el-Cuneydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün gösterileri bastırmak için geldiği Bab ez-Zaviye bölgesinde 26 yaşındaki Mahmud Zayid'e tüfeklerinin dipçikleriyle saldırdığını söyledi.

DARP EDİLDİ

Askerlerin Zayid'e kasıtlı olarak saldırdığını, darp ettiğini ve yaklaşık yarım saat gözaltında tuttuğunu aktaran Cuneydi, Zayid'in devamlı olarak İsrail askerlerinin ihlallerine ve saldırılarına maruz kaldığını, sağlık durumunun anlaşılmasına rağmen provoke edildiğini kaydetti.

İsrail askerleri, El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale sırasında Down sendromlu Muhammed et-Tavil'i de gözaltına almış, daha sonra serbest bırakmıştı.